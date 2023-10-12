В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил рассказал, что британскую систему Terrahawk Paladin можно устанавливать стационарно либо на шасси, информирует «НБН».

По словам полковника, такие комплексы противовоздушной обороны военные смогут установить возле объектов критической инфраструктуры, чтобы уберечь их от ударов БПЛА.

Игнат объяснил, что британская система будет «оружием последней надежды» во время воздушных атак оккупантов. Например, часть целей уничтожит авиация, часть – противовоздушная оборона среднего радиуса действия такая, как ЗРК NASAMS, а что долетит до объектов – ликвидирует Terrahawk Paladin.

Ранее спикер ВС ВСУ объяснил, какие возможности появятся у защитников благодаря поставкам Taurus, если Германия примет решение о передаче этих крылатых ракет.