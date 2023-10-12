Партизанское движение крымских татар и украинцев «АТЕШ» сообщило о «демилитаризации» на Запорожском направлении роты «народного ополчения» из Геническа, в которую россияне собирали предателей полгода, информирует «НБН».

Шесть месяцев оккупационная «администрация» формировала роту во временно захваченном городе из наркоманов, алкоголиков и другого «цвета нации», чтобы отправить ее на первую линию фронта в качестве «пушечного мяса». «Ополченцев» подкупали обещаниями о хорошем денежном вознаграждении и военном карьерном росте в Крыму.

По информации партизан, защитники полностью уничтожили роту «народного ополчения», которую бросили останавливать наступление украинских войск на Запорожье.

Ранее в Сети распространилось видео разговора с пленным «освободителем». Россиянин рассказал, что пришел в Украину с оружием, чтобы проверить, правда ли то, что рассказывают о войне пропагандисты и намеревался написать книгу.