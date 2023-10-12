Эксперты ISW в своем отчете пишут, что «вторая армия мира» начала штурмовать Авдеевку во вторник утром, 10 октября, после проведенной интенсивной артиллерийской подготовки, информирует «НБН».

Аналитики обратили внимание на заявления российских захватчиков и пропагандистов, которые сообщали, что на этом направлении «освободители» делают акцент на контрбатарейную борьбу, используют системы РЭБ, ведут надежную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют «четкое взаимодействие» между командованием, штурмовыми группами, аэроразведкой и артиллерией.

Один пропагандистский источник утверждает, что якобы на Авдеевском направлении ВС РФ не применяют тактику «мясных штурмов», а пытаются прорваться бронетехникой вдоль дорог к позициям защитников, после чего идут колонны пехоты оккупантов.

В Институте изучения войны утверждают, что на захват города россияне бросили силы 1-го армейского корпуса «ДНР», которые «славятся» оскорбительной командной культурой, плохой дисциплиной и минимальной подготовкой.

Несмотря на то, что бойцы подразделений «народной республики» смогли интегрироваться в регулярные войска страны-агрессора, вряд ли эта адаптация станет преимуществом для армии Путина.

В ISW напомнили, что украинские бойцы хорошо укрепили Авдеевку, кроме того, город защищен опорным пунктом Сил обороны, что усложнит возможность «освободителям» приблизиться к населенному пункту или захватить его.

Ранее американские аналитики раскрыли цель локальных наступлений российских войск вблизи Авдеевки и Орехова.