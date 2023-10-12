Как информирует «НБН», в эфире телемарафона «Єдині новини» он заявил, что в случае ударов захватчиков РФ по объектам энергетической системы Украины в этот осеннее-зимний в 2023-24 годах в стране не исключена вероятность отключения электричества. Но такое обесточивание не будет продолжительным.

Также высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в настоящее время спрогнозировать уровень и масштабы вражеских атак, а также их влияние на энергетическую систему Украины достаточно сложно.

Он добавил, что реагировать и принимать решения в ведомстве будут по ходу. В итоге министр подчеркнул, что в настоящее время проводятся тренировки для подготовки «к любым решениям».

Конечно же, если со стороны агрессора начнутся массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергетической системе, тогда возможны блэкауты. Однако мы все для того готовим, чтобы они имели… и они будут носить кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать, — подытожил Герман Галущенко.

Напомним, ранее заявление о возможных блэкаутах в Украине сделал эксперт Олег Попенко.