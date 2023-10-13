В эфире национального телемарафона начальник Авдеевской ГВА сообщил, что в городе не прекращаются ожесточенные стрелковые и артиллерийские дуэли. Войска страны-агрессора бьют по Авдеевке из всего, что у них есть, информирует «НБН».

По словам Барабаша, эта ночь в городе была горячей, российские оккупационные силы нанесли по нему десятки авиационных ударов. Параллельно с этим захватчики не прекращали штурмовать Авдеевку. Чиновник отметил, что и днем, и ночью они лезут как тараканы.

Ранее глава Авдеевской ГВА рассказал о новом сценарии атак ВС РФ на город.