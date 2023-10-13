Как информирует «НБН», Генеральный штаб ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что за последние сутки войска Путина потеряли 1030 человек живой силы, 26 танков, 44 единицы артиллерийских установок, а также 49 ББП.

Кроме того, войска Путина потеряли в Украине за последние сутки одно средство ПВО, семнадцать беспилотников, одну единицу специальной техники, а также тридцать три единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Стоит отметить, что ранее мы уже писали о потерях оккупантов на фронте в Украине сутками ранее. В частности, отмечалось, что с 11 по 12 октября войска РФ потеряли 990 человек живой силы и множество техники.