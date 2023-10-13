В эфире «24 канала» Березовец рассказал, что наступление «второй армии мира» на Авдеевку не стало сюрпризом для Генерального штаба ВСУ. Российские оккупанты пытались захватить город еще в феврале прошлого года, однако так и не достигли цели, информирует «НБН».

По словам офицера ВСУ, Авдеевка – это ворота на Донецк, поэтому войскам Российской Федерации крайне важно захватить ее. При этом путинские оккупационные силы намерены стереть город с лица земли, так как он как населенный пункт их не интересует.

Березовец добавил, что сейчас главная цель врага – отодвинуть артиллерию защитников как можно дальше от «столицы» так называемой «ДНР», что россияне пытались выполнить еще в прошлом году.

Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации рассказал о ситуации в городе, который непрерывно штурмуют ВС РФ.