Эксперты ISW в своем отчете обратили внимание на заявление экс-сотрудника СБУ, командующего российским батальоном «Восток» Александра Ходаковского в его Telegram-канале о том, что путинские оккупационные силы должны «заморозить» линию фронта, информирует «НБН».

Предатель Украины объяснил свой призыв тем, что в российских войсках нужно заменить истощенных мобилизованных контрактниками и тогда начинать новую наступательную операцию. Он отмечал, что при попытке продвинуться на запад страны оккупанты столкнутся с эффективной обороной ВСУ.

Американские аналитики считают, что такие заявления говорят о намерении РФ воспользоваться любой паузой на поле боя. Армия Путина может заменить «уставшие» подразделениями военными, которые служат по контракту.

В Институте изучения войны предполагают, что россияне намерены использовать преимущества любой краткосрочной и долгосрочной «заморозки» боевых действий, чтобы «освежить» личный состав и позже снова пойти в наступление.

Ранее в ISW сообщили подробности наступления «второй армии мира» на Авдеевку.