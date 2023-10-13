Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что во временно оккупированном Севастополе жители центра слышали взрыв, сработали сигнализации автомобилей. Предположительно вблизи крымского города произошел взрыв на малом ракетном корабле россиян проекта 21631 «Буян-М», информирует «НБН».

В то же время севастопольский «губернатор» Михаил Развожаев в своем Telegram-канале поспешил объяснить крымчанам, что произошло. По словам ставленника Кремля, громкие звуки в городе – это якобы не взрыв на носителе «Калибров», а учения противоподводно-диверсионного обеспечения ЧФ РФ.

Как сообщалось, в ВМС ВСУ подтвердили подрыв на мине российского корабля «Павел Державин» вблизи Севастополя.