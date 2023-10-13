В интервью «Украинской правде» заместитель главы ГУР МОУ заявил, что Москва запланировала в следующем году изготовить 2,1 млн боеприпасов, информирует «НБН».

По словам генерала, самостоятельно РФ выпустить столько снарядов не сможет, однако она попытается возобновить и нарастить производство вооружений, в частности ракет Х-101 и «Калибр».

Скибицкий заверил, что россиянам не удается выполнить поставленные задачи, поэтому Кремль занят поиском снарядов за границей. Представитель военной разведки отметил, что с начала октября путинские оккупационные силы применяют около 15 000 боеприпасов ежедневно.

Ранее у Буданова рассказали о производстве дронов-камикадзе в РФ. Представитель ГУР МОУ назвал количество «Шахедов», которое страна-агрессор выпускает ежемесячно.