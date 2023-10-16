Как информирует «НБН», кадры «мясного штурма» россиян Авдеевского направления обнародовал на своем ТГ-канале «БУАР110 ОМБр».

В частности, в своем комментарии к видео защитники Украины написали:

Авдеевка выстоит!!! Самый масштабный штурм орков продолжается уже четвертый день, волна за волной… Враг бросил сотни единиц техники, тысячи единиц мяса на Авдеевку…! По всей линии фронта непрерывно идут колонны техники, везут беспозвоночных существ на смерть. Наша 110 ОМБр вместе со смежными подразделениями сплотилась в единый организм, борющийся с инфекцией, инфекцией всей земли!

На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожают огромное количество военной техники врага и живую силу оккупантов.

Напомним, ранее мы уже писали о то, почему оккупантам так важно захватить Авдеевку.