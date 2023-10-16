Как информирует «НБН», о последствиях преступных действий в ТГ-канале рассказал руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Отмечается, что враг на протяжении всей ночи терроризировал Кировоградскую область ракетами и дронами.

В регионе работала противовоздушная оборона. Есть также и сбивание. Но есть и попадание. Один человек был доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет. Большая благодарность нашим воинам за то, что мы живы. Мы сила вместе! Украина победит!

Согласно обнародованной ПВО информации, были уничтожены две ракеты и одиннадцать ПЛА «Шахед». Также напомним, ранее мы писали о ночной ракетной атаке по Хмельницкой области.