«Лютый» подтвердил, что Буданов лично участвует в специальных операциях украинских бойцов. По словам командира, нередко подразделения разведки отправляются на рейды, где сталкиваются с кратным преимуществом российских оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Спецназовец ГУР МОУ вспомнил, как во время одного из заданий штурмовая группа «освободителей» поняла, что уже не способна оказывать сопротивление и пыталась без огневого поражения просто уйти из зоны действия.

Командир «Артана» отметил, что тогда на задании со спецназовцами был глава ГУР. Военачальник с помощью переговоров по рации с врагом убедил сдаться в плен 19 путинских солдат.

«Лютый» уточнил, что бойцы не догадывались, что с ними во время рейда будет генерал. Он отметил, что Буданов имеет невероятную силу духа и спецназовцы почувствовали моральный подъем, услышав его голос.

Ранее начальник ГУР МОУ рассказал о трех неудачных попытках освобождения Энергодара и ЗАЭС.