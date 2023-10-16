В эфире национального телемарафона представитель украинской военной разведки отметил, что в стране-агрессоре мобилизационные мероприятия не прекращались. Ежемесячно в РФ десятки тысяч граждан набирают в армию Путина, информирует «НБН».

По словам Юсова, Кремль боится объявлять в России тотальную мобилизацию, так как опасается протестов. При этом власти государства-террориста готовят страну к новым волнам мобилизации, юридически увеличивая законодательство и полномочия репрессивных органов.

Руководство РФ делает все для того, чтобы неожиданное оглашение мобилизации в любой момент не могло встретить ощутимое сопротивление россиян.

В то же время граждане страны-оккупанта, как отметил спикер ГУР МОУ, боятся тотального призыва в путинские войска. Они опасаются того, что их будут забирать на войну в Украине прямо с улиц, как это происходит на временно захваченных территориях, в частности Донетчины и Луганщины.

Ранее разведка Великобритании оценила готовность руководства РФ объявить мобилизацию до президентских выборов в следующем году.