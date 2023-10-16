В аналитическом материале ISW отмечается, что президент-агрессор Владимир Путин пытается приуменьшить ожидания россиян относительно продвижения захватчиков в районе Авдеевки, информирует «НБН».

Кремлевские пропагандисты сообщили, что в районе города в воскресенье, 15 октября, «вторая армия мира» осуществила значительно меньше наступлений по сравнению с предыдущими днями. Многочисленные попытки штурма Авдеевки не принесли захватчикам желаемого прорыва.

На фоне огромных потерь «освободителей» в районе Авдеевки глава Кремля в телеинтервью заявил, что на этом направлении, а также на Купянском и Запорожском оккупанты ведут «активную оборону».

Американские эксперты напомнили, что 13 октября посол страны-агрессора в ООН Василий Небензя заявлял, что ВС РФ в районе Авдеевки ведут «активные боевые действия», а российские «военкоры» использовали формулировку «наступление».

Рупоры путинского режима перестали транслировать первоначальный оптимизм относительно перспектив наступления войск государства-террориста на Авдеевском направлении. Они начали признавать трудности с продвижением и снижение темпов наступательных операций захватчиков на этом участке фронта.

Ранее аналитики ISW рассказали, какие проблемы в российских войсках не дают им захватить Авдеевку.