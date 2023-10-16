Как информирует «НБН», в Хмельницкой ОВА озвучили, что оккупационные силы РФ нанесли удар по области из дронов-камикадзе.
Первый заместитель главы областной военной администрации Сергей Тюрин заявил:
Текущей ночью вражеские силы атаковали Хмельницкую область «Шахедами».
Он также добавил, что в регионе активно работали силы противовоздушной обороны.
В результате вражеских атаки пострадавших, а также разрушений нет.
Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Хмельницкой области во время ночной воздушной тревоги.