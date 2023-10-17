Представитель Воздушных сил в эфире программы «Свобода. Утро» объяснил важность поражения аэродромов на временно оккупированных территориях Украины, где «вторая армия мира» держит свою боевую авиацию, информирует «НБН».

Игнат отметил, что уничтожение такой техники ВС РФ как вертолеты Ка-52 и Ми-24 – «это хорошо для нас». Полковник не стал раскрывать, как и чем были нанесены удары по базам оккупантов в Луганске и Бердянске.

По словам спикера ВС ВСУ, вертолеты и тактическая авиация захватчиков регулярно работают на фронте. Россияне стараются держать эту технику поближе к линии боевого столкновения, а Луганск и Бердянск расположены недалеко от нее.

Ранее Игнат рассказал, как Киев решает проблему дефицита систем противовоздушной обороны в Украине.