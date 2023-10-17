Как информирует «НБН», об этом в своем ТГ-канале сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Также он привел в своей публикации скриншот, на котором можно прочесть «вой» пропагандистских ресурсов, который они озвучили в своей публикаций об ударе по Бердянску.

Итак, ТГ-канал Fighterbomber написал, что это утро не доброе. По его данным, ВСУ применили ракеты ATACMS по аэродрому в Бердянске, где базировалась армейская авиация. Также он отметил, что это был «один из самых серьезных ударов за все время «СВО», если не самый серьезный».

Кроме того, он подчеркнул, что в результате удара есть потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее мы уже писали об ударах БПЛА по Брянской области.