В аналитическом материале ISW отмечается, что блогеры страны-агрессора раскритиковали неназванного соратника генерал-лейтенанта ВС РФ Андрея Сычевого. Этого путинского военачальника недавно уволили с командной должности из-за провалов оккупантов под Бахмутом Донецкой области. В сентябре он заявлял, что армия Путина потеряла в районе города-крепости 1500 «освободителей», информирует «НБН».

Российские «военкоры» также возмущены тем, что военное руководство заставляет раненных захватчиков возвращаться в бой. Кроме того командование «второй армии мира» критиковали за перебои связи.

В Институте изучения войны сообщают, что военным и СМИ РФ запрещено публиковать негативные данные о ходе боевых действий в Украине. Эксперты отмечают, что в публичное пространство страны-агрессора попадает лишь 10-20% информации о так называемой «СВО» через массмедиа, остальную власти от граждан скрывают.

Ранее в ISW сообщали, что кремлевский диктатор Владимир Путин и российская пропаганда пытаются приуменьшить ожидания россиян от наступления ВС РФ на Авдеевку Донецкой области.