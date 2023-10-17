Как пишет «НБН», данное видео главнокомандующий ВСУ обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Валерий Залужный прокомментировал обнародованное видео, подписав его следующим образом:

ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу. Спасибо партнерам за поддержку.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о комментарии президента Украины относительно ударов ВСУ ракетами ATACMS по базам оккупантов. Также сами пропагандисты РФ с самого утра устроили в Сети «вой» по поводу нанесения огромного ущерба при атаках ВСУ посредством ракет ATACMS.