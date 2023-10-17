Как информирует «НБН», об этом проинформировал в ТГ-канале руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Так, в своем посте он написал:

Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар с территории Российской Федерации по Харьковской области. Согласно имеющейся информации, агрессор осуществил пуск ракет из района Валуек, что в России.

Согласно словам Мельника, целью агрессоров стал населенный пункт в Изюмском районе.

Напоследок он добавил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях в результате удара РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах над Одессой в ночь на 17 октября.