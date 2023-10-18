Разведка Великобритании в своем отчете отмечает, что за последние две недели войска страны-агрессора стали активнее проводить наступательные операции на Лимано-Купянском направлении.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В сообщении сказано, что на этом направлении захватчики усилили обстрелы. Также «вторая армия мира» осуществила атаки, успехи которых были ограниченными.

В разведке Великобритании считают, что армия Путина хочет выйти к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганщины. Однако защитники сохраняют значительное оборонное присутствие в этой зоне фронта, поэтому возможность войск РФ совершить оперативный прорыв остается маловероятной.

Ранее в разведке Соединенного Королевства оценили вероятность оккупации Авдеевки Донецкой области.