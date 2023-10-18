В среду, 18 октября, городской глава в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе россияне усилили запугивание людей «ополченцами» и другими силовиками, увеличив количество таких патрулей, информирует «НБН».

Федоров объяснил, что теперь не дают покоя мелитопольцам и «ополченцы», которые ходят по центральным улицам и паркам. Особое внимание они уделяют мужчинам – останавливают для проверки документов, а также переписок и фотографий в их телефонах.

Ранее мэр рассказал, как россияне после фейковых выборов на оккупированных территориях начали «закручивать гайки» в Мелитополе.