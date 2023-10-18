В эфире национального телемарафона глава Авдеевской ГВА заявил, что наступление на город, которое «вторая армия мира» начала 10 октября, является самым масштабным наступлением на населенный пункт с 2014 года, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что четвертый день в Авдеевке наблюдается небольшое «затишье» — россияне начали реже штурмовать, обстреливать и наносить ракетные удары по городу. При этом на позициях ВСУ спокойнее не стало – там круглосуточно продолжаются стрелковые бои.

«Затишье», по словам Барабаша, свидетельствует о том, что «освободители» выдохлись и защитники смогли стабилизировать ситуацию. Однако начальник ГВА заверил, что это еще не конец и в ближайшие дни на Авдеевском направлении стоит ожидать обострения.

Чиновник добавил, что третью ночь под ряд путинские солдаты стараются оттянуть технику в глубокий тыл, чтобы ее отремонтировать и вернуть на первую линию. Также россияне проводят перегруппировку своих подразделений.

Напомним, в ГУР МОУ раскрыли цель многочисленных штурмов Авдеевки российскими войсками.