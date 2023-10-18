Глава Харьковской областной военной администрации в своем Telegram-канале рассказал, что под обстрел российских войск попал Индустриальный район Харькова, информирует «НБН».

По словам чиновника, в результате атаки на областной центр одна 67-летняя женщина получила осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали, ей предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Синегубов отметил, что сейчас устанавливается тип вооружения, которым армия Путина ударила по Харькову, на месте прилета работают специалисты экстренных служб.

Также начальник ОВА предупредил о возможных перебоях со светом в городе из-за повреждений электросети.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали Запорожье. Оккупанты нанесли удар ракетой по жилой пятиэтажке. Представитель областного управления ГСЧС предупредила об угрозе обрушения дома, которая препятствует спасателям в продолжении поисковых работ.