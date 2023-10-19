Как информирует «НБН», в ТГ-канале Сумской ОВА появилось сообщение об ударе по городу российским БПЛА типа «Шахед».

В частности, там говорится, что удар был осуществлен посреди ночи беспилотником типа «Шахед». Целью для россиян на этот раз, как и во многие другие разы, стал объект инфраструктуры в городе Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация.

В это же время в Сумской областной военной администрации уже в который раз призвали жителей региона находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно о попытке прорыва вражеской ДРГ на территорию Сумской области.