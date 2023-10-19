В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» заявила, что сообщения россиян о привлечении дельфинов к обороне военно-морской базы ВС РФ в Крыму – информационный вброс, информирует «НБН».

Глава пресс-центра напомнила, что страна-агрессор за время полномасштабной войны не впервые заявляет об использовании животного мира в боевых действиях, в частности «боевых дельфинов».

По словам Гуменюк, учитывая, что с Российской Федерацией не согласно даже море, дельфины не согласятся работать на стороне страны-агрессора.

Напомним, в среду, 18 октября, по складам Черноморского флота государства-террориста на территории Крымского полуострова был нанесен ракетный удар.