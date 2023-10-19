Как пишет «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Так, согласно информации ЦНС, захватнические администрации создали комиссии, которые вместе с российскими полицаями на оккупированных территориях и изымают у местных комплекты спутникового телевидения.

Таким образом вражеские силы блокируют украинцам доступ к правдиво информаиции, чтобы скрыть правду и увеличить информационную блокаду региона, погружая население Украины в болото россиской пропаганды.

В это же время, как добавили в ЦНС, россияне продолжают выдавать оборудование нашм гражданам для бесплатно трансляции пакета «русский мир», в который входят каналы российской пропаганды.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Россия проигрывает Украине на информационном фронте.