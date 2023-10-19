В эфире национального телемарафона представитель военной разведки сообщил, что в районе Авдеевки Донецкой области путинские оккупационные силы потеряли более 60 единиц техники, информирует «НБН».

Юсов подчеркнул, что это не окончательные цифры и, по всей видимости, потери у войск Российской Федерации в живой силе и технике продолжат расти.

По словам спикера ГУР МОУ, потери захватчиков на Авдеевском направлении с точки зрения поставленных задач и полученных результатов не оправданы.

Он объяснил, что захват Авдеевки – политическая задача, ради выполнения которой россияне готовы лишиться еще большего количества путинских солдат и техники.

Ранее начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что бои на этом направлении активизировались. Чиновник оценил вероятность захвата города российскими войсками.