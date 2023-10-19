Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Первого местного», а также в ТГ-канале «Свои Кривой Рог».

Дословно из обнародованного сообщения:

Звук, похожий на взрыв, только что было слышно в Кривом Роге! В городе раздается сигнал воздушной тревогию

А вот ТГ-канал «Свои Кривой Рог» приблизительно в 5 утра проинформировал о мощно взрыве в городе. Также он добавил, что в Кривом Роге слышны «еще взрывы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что вчера поздним вечером Россия атаковала Сумы БПЛА «Шахед».