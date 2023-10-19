В эфире национального телемарафона Штупун рассказал, что ВСУ уничтожили очередной Су-25 ВС РФ. О «демилитаризации» такого четвертого боевого самолета на Донбассе он сообщил днем ранее, информирует «НБН».

По словам представителя Сил обороны Таврического направления, войска государства-террориста продолжают активные наступления на Авдеевском направлении, привлекая к боевым действиям авиацию. Однако защитники за прошедшие сутки смогли отбить три атаки «второй армии мира» и лишить ее еще одного штурмовика Су-25.

Ранее в ВСУ сообщили, как защитникам на Купянском направлении удалось ликвидировать вертолет Ми-8 армии Путина из-за ошибки пилота.