В эфире национального телемарафона чиновник заявил об обострении ситуации на Авдеевском направлении после нескольких дней «понижения градуса» боевых действий, информирует «НБН».

Глава ГВА сообщил, что уже вчера захватчики активизировались в районе Авдеевки. За прошедшие сутки ВС РФ осуществили пять штурмов и увеличили количество ударов по городу.

Барабаш добавил, что «освободители» продолжают попытки окружения населенного пункта и стараются компенсировать свои провалы на поле боя массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

Несмотря на сложную ситуацию, Барабаш убежден, что армия Путина не сможет захватить Авдеевку, поскольку это «несгибаемый город». Начальник ГВА заверил, что защитники не намерены отдавать Авдеевку россиянам.

Ранее чиновник сообщал, как захватчики готовятся к новым наступлениям на город.