Основатель сообщества Frontelligence Insight с никнеймом Tatarigami_UA в соцсети Х показал спутниковые снимки Planet Labs аэродрома российских оккупационных сил в Луганске со следами взрывов, информирует «НБН».

По его словам, свежие кадры военного объекта армии Путина демонстрируют, что после «бавовны» минимум пять вертолетов российских захватчиков получили повреждения различной степени.

Не исключено, что в результате удара баллистической ракетой ATACMS пострадали и другие машины, расположенные на аэродроме.

Напомним, в Силах специальных операций ВСУ сообщили о потерях «второй армии мира» в результате прилетов по аэродромах в Луганске и Бердянске Запорожской области.