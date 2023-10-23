Как информирует «НБН», Воздушные силы ВСУ в ТГ-канале рассказали, сколько им удалось сбить воздушных целей врага.

Так, согласно озвученной информации, силы ПВО уничтожили все цели врага, которые Россия выпустила по Украине. Не помогло врагу даже то, что все свои БПЛА и ракету они запустили по разных направлениях – в центральные, южные и восточные регионы Украины.

Отмечается, что силы и средства ПВО уничтожили 13 БПЛА «Шахед», одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также один ударный БПЛА не установленного типа.

Напомним, вчера вечером мы писали о взрывах в Симферополе.