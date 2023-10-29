Как пишет «НБН», об этом в ТГ-канале рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В частности, он отметил, что российско-оккупационные силы осуществили страшное преступление в оккупированной Волновахе. Речь идет о расстреле девяти человек, среди которых была ученица 4-го класса и еще один ребенок дошкольного возраста. На телах каждого из убитых были обнаружены следы огнестрельных ранений.

Лубинец отмечает, что оккупационные силы убили всю семью Капканец. Люди просто праздновали день рождения. Согласно словам омбудсмена, люди отказались отдавать еченским оккупантам собственное жилье.

Омбудсмен считает, что нет ни малейших сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же, как были обнаружены следы российских пыток в Ирпене, Буче, Изюме и иных украинских городах, где успели побывать «освободители».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как войска РФ убивали мирное население Донецкой области.