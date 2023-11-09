Киевский международный институт социологии выяснил, как изменилось отношение украинцев к Сталину и сколько граждан не разделяют мнение россиян о правителе СССР, информирует «НБН».

Результаты опросов за сентябрь и октябрь этого года показали, что отношение граждан Украины к советскому диктатору ухудшается. 72% респондентов не считают его «великим вождем», 9% участников исследования по-прежнему симпатизируют ему, а 18% не смогли определиться с ответом.

Положительное отношение к «вождю народов» увеличивается с запада на восток: 6,2% жителей запада с симпатией относятся к нему, в центральных регионах таких 7,1%, в южных областях 9,6% и на востоке 15,4%.

Напомним, Жозеп Боррель сравнил кремлевского диктатора Владимира Путина со Сталиным.