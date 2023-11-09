В эфире национального телемарафона Штупун сообщил, что активность авиации ВС РФ возросла, преимущественно оккупанты применяют ее в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На этих направлениях захватчики постоянно устраивают штурмы, информирует «НБН».

Представитель Сил обороны Таврического направления уточнил, что для атак «освободители» в основном используют штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор». Армия Путина хочет окружить Авдеевку, поэтому для достижения цели также применяет ударные беспилотники.

Ранее британская разведка сообщила, сколько самолетов потеряли ВС РФ с начала полномасштабного вторжения. В ведомстве объяснили, что снижает срок жизни авиации оккупантов.