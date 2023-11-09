Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Общественного», а также так называемого губернатора Севастополя Михаила Розважаева.

Дословно из обнародованного сообщения по состоянию на 18 часов:

Буквально десять минут тому назад над морем на внешнем рейде военнослужащие уничтожили воздушную цель.

Согласно словам Развожаева, в небе над морской поверхностью на внешнем рейде была уничтожена военными воздушная цель. Согласно его словам, происходит контроль воздушной обстановки.

В свою очередь в материале «Общественного говорится, что в Севастополе можно было услышать громкий взрыв. Вскоре после этого оборонное ведомство России проинформировало, что их военные пресекли попытку применения ракетной атаки с применением ракеты «Нептун».