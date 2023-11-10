В эфире Новини.LIVE представитель ВС ВСУ рассказал, что в Украине на боевом дежурстве находятся два дивизиона Patriot. Также Берлин сообщил, что предоставит нашей стране еще один такой комплекс для защиты неба, информирует «НБН».

По словам полковника, во время анонса передачи важного оружия для ВСУ представители государств-союзников не сообщают время, условия и количество пусковых батарей, так как эта информация не предназначена для широкой общественности. Игнат подчеркнул, что официальное заявление можно делать тогда, когда система уже будет в Украине.

Ранее представитель ВС ВСУ высказался о возможности создания «воздушного щита» над территорией нашей страны. Игнат объяснил, почему говорить об этом в наших реалиях пафосно и перечислил, что нужно Украине для реализации этой идеи.