О результатах работы противовоздушной обороны Украины, как пишет «НБН», рассказали в Генеральном штабе ВСУ на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что вражеские силы выпустили пять беспилотных летательных аппаратов по Украине. Силы ПВО уничтожили четыре из них.

Дословно из обнародованного Генеральным штабом ВСУ сообщения:

В ночное время оккупанты РФ нанесли очередной авиаудар по Украине, применяя пять дронов-камикадзе «Шахед». Силы и средства ПВО Украины ликвидировали четыре из них.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной серии взрывов в Крыму.