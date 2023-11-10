Советник городского главы в своем Telegram-канале сообщил, что в Мариуполе на проспекте Металлургов движение сопротивления подорвали автомобиль одного из оккупационных «полицейских».

Чиновник показал видео с места инцидента, соответствующие фото опубликовал Telegram-канал «Маріуполь. Спротив», информирует «НБН».

По словам Андрющенко, сегодня россияне отмечают День полиции, а местные партизаны уже «передали подарок» захватчикам. Советник мэра допускает, что подрыв авто «правоохранителя» — возможно не последний сюрприз для врага на сегодня. Чиновник добавил, что позже сообщит подробности инцидента.

В то же время в пабликах РФ утверждают, что в Мариуполе якобы просто горел автомобиль на улице Кирова.

Отметим, что этим утром стало известно о происшествии в приграничном регионе России. В Брянской области было совершено нападение на авто погрануправления ФСБ РФ, в результате которого подполковник спецслужбы отправился на «концерт Кобзона».