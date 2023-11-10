Как пишет «НБН«, об этом сказано в сообщении в Telegram-канале мониторинговой группы «Беларускі Гаюн«.

Так, известно, что в период с 15 по 24 сентября в Беларусь доставили 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.

Эшелоны ехали с российских железнодорожных станций «Чебоксары» и «Потанино» и прибыли на белорусскую станцию «Прудок». Данный груз можно отнести к классу «Взрывные материалы», его обозначили как «Другие боеприпасы для военных целей» и «Боеприпасы, кроме вышеупомянутых».

В то же время эксперты «Гаюн» добавили, что вблизи станции «Прудок» находится авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. С целью утаить перевозки эшелоны направлялись через стыковой пункт «Заольша», где на протяжение суток проходят всего 2 поезда.

В то же время15 сентября состоялась отправка 16 вагонов (10 загруженных, 6 пустых) со станции «Чебоксары». Они прибыли 22 сентября. Также 18 сентября россияне отправили 10 вагонов (4 загруженных, 6 пустых) со станции «Потанино». Они прибыли 24 сентября.

Также мониторщики добавили, что основным бенефициаром этих перевозок является белорусско-швейцарское СООО «ТРАНСРЕЙЛ — БЗД». Стало известно, что с мая 2021 с помощью этой компании в Беларусь доставили 127 вагонов с грузами оборонного назначения.

Ранее в ГУР МОУ рассказали о неудачных испытаниях ядерного оружия в РФ.