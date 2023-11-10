Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Громадське» со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ночное время в поселке Черноморское, что на территории незаконно аннексированного Крыма, произошло попадание по двум скоростным десантным катерам России. В настоящее время разведка не публиковала никаких дополнительных данных относительно инцидента.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова прогремела серия взрывов.