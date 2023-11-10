Telegram-канал «Запорожье Новости» опубликовал видео, где российские захватчики рассказывают, что их сослуживец, который воевал на передовой и выполнял все приказы руководства, получил пять пуль от своего командира, информирует «НБН».

По словам «освободителей», они были свидетелями ликвидации «достойного» солдата, которая произошла в Бердянске по возвращении с задания. Оккупанты утверждают, что командир решил, что подчиненный его чем-то оскорбил, поэтому «прошил» одной пулей ему голову и выпустил еще четыре контрольные ему в грудь.

Захватчики добавили, что они сообщили об убийстве в «военную полицию» Бердянска.

Как сообщалось, во временно захваченном Симферополе группа мобилизованных из Российской Федерации до смерти забила офицера армии Путина. У Буданова рассказали подробности происшествия.