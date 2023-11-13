Фарион в своем Telegram-канале опубликовала имя, фамилию, город проживания и место учебы проукраинского студента. Максим Глебов поблагодарил педагога за ее позицию относительно украинского языка. Молодой человек написал, что не представляет, что защитники во время деоккупации его родной Керчи или Симферополя, где он учится, будут говорить на русском языке, информирует «НБН».

Бывший народный депутат выложила скриншот сообщения в Сети и проигнорировала призывы комментаторов удалить его.

Вскоре стало известно о том, что ФСБ нашла Глебова. В симферопольском «Центре по борьбе с экстремизмом» захватчики заставили его на фоне флага страны-агрессора записать видео. По словам студента, с ним была проведена «интеллигентная беседа», после которой он осознал, что «был не прав».

Захватчики поблагодарили языковеда за то, что она «сдала» проукраинского крымчанина и пообещали ее наградить, однако посмертно.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ по факту разглашения Фарион конфиденциальной информации студента из временно захваченного Крыма.

Напомним, в Симферополе мобилизованные россияне до смерти забили офицера армии Путина.