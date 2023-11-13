Британская разведка обратила внимание на материал российского независимого издания «Верстка». В статье сказано, что 15% российских захватчиков на фронте в Украине употребляют наркотики, в частности каннабис и амфетамины. Кроме того, достать запрещенные вещества оккупантам легко даже на передовой.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В разведке Великобритании считают, что данным издания можно доверять. Материал о наркомании и алкоголизме сопровождается множеством сообщений о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, которые связаны со злоупотреблением спиртным среди путинских солдат на фронте в Украине.

В отчете разведки отмечается, что командование «второй армии мира» наказывает оккупантов, которые злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами. Таких бойцов отправляют в штурмовые группы «Шторм-Z».

Британская разведка пишет, что одна из основных причин низкой дисциплины и наркомании в армии Путина – отсутствие ротации боевых подразделений.

Напомним, что в сентябре под Сватовым захватчики устроили «вечеринку» с алкоголем, которая закончилась уничтожением ВСУ их роты.