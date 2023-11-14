Как сообщает «НБН«, такую информацию распространили в пресс-службе Veon, являющейся материнским холдингом компании.

В пресс-релизе сказано, что Помпео – один из партнеров фонда Impact Investments. Это недавно созданная в США стратегическая и финансовая консалтинговая и инвестиционная фирма, которая предоставляет услуги по консультированию, инвестированию и партнерству с ведущими мировыми стратегическими компаниями в различных отраслях и регионах. Задачей фонда Impact будет поддержка руководства Киевстара и Veon в ряде основных стратегических инициатив в Украине.

«Я с радостью присоединяюсь к Veon и Киевстар в их чрезвычайной службе народу Украины, предоставлении такой важной связи и цифровых услуг в отрасли здоровья, обучения, развития бизнеса и развлечений», — пояснил Помпео.

В свою очередь, президент Киевстара Александр Комаров назвал назначение Помпео «мощным сигналом нашей преданности улучшению инвестиционного климата в Украине».

Напомним, ранее мы уже писали о сбое в работе «Киевстара».