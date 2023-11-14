В эфире национального телемарафона спикер ВС ВСУ ответил на вопрос, почему в столице силы противовоздушной обороны сбивают баллистические ракеты, а, например, в Харькове такие воздушные цели уничтожают не всегда, информирует «НБН».

Полковник рассказал, что так происходит из-за недостаточного количества комплексов противовоздушной обороны, которые способны работать по баллистическим целям. Нашим войскам не хватает таких установок, чтобы покрыть всю территорию страны.

Игнат отметил, что баллистические ракеты сбивают ЗРК Patriot, которых у ВСУ на сегодня всего два дивизиона. При этом такие системы имеют не безграничные возможности – их радиус действия по баллистике до 40 километров.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что нашей стране нужно больше таких комплексов ПВО, чтобы защитить все большие города, объекты и т.д.

Отметим, что Берлин пообещал передать Киеву еще одну батарею Patriot. Также 11 ноября посол Германии в Украине анонсировал предоставление двух ЗРК IRIS-Т.