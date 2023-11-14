В своем Telegram-канале чиновник написал, что сегодня утром войска государства-агрессора обстреляли Никополь тремя дронами-камикадзе. В результате террора ВС РФ «Шахедами» один житель был ранен и один погиб, информирует «НБН».

Начальник Днепропетровской ОВА уточнил, что от обстрела «второй армии мира» пострадал 72-летний мужчина, который с осколочными ранениями находится в медучреждении в состоянии средней тяжести.

В то же время в Офисе генерального прокурора рассказали об ущербе в результате атаки безпилотников – повреждены частные дома, линии электропередач и автомобили.

Напомним, что ночью армия Путина ударила беспилотниками по Харьковской области. Начальник ОВА Олег Синегубов назвал количество ликвидированных «Шахедов» и сообщил о последствиях обстрела.