Как сообщает «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Татьяна Сапьян.

«Сейчас следствие предполагает, что возможной целью, в частности, мог быть и комбриг, который по случайному стечению обстоятельств не успел на построение», — пояснила она.

Как известно, 3 ноября российские террористы баллистической ракетой «Искандер-М» атаковали прифронтовое село в Запорожской области. Тогда в населенном пункте собрали военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с целью награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Позже выяснилось, что командир Дмитрий Лысюк опоздал на награждение. Удар был нанесен в 10:10, а он прибыл на место спустя две минуты.

Глава государства Владимир Зеленский 6 ноября в своем обращении рассказал, что на время расследования трагедии Лысюк отстранен от выполнения своих обязанностей.

Напомним, ранее заявление об ударе по 128-й бригаде сделал глава Минобороны Украины Умеров.